«Impianti sportivi, maxi evasione». I campioni napoletani si difendono: «Nulla da nascondere»

Sabato 3 Agosto 2019, 10:48

Non c'è pace per gli impianti sportivi: benedetti dalle Universiadi, finiscono spesso nel mirino per come sono stati gestiti. L'ultimo caso arriva dalla Procura regionale della Corte dei conti che ha ricostruito, e quantificato, un danno erariale di circa 600mila euro maturato dal 2010 al 2017, e derivante dalla gestione di strutture nei comuni di Napoli, Pomigliano e Cava dei Tirreni. In pratica l'attenzione si è focalizzata su quattro impianti sportivi affidati in gestione a Milleculure e all'Acquachiara, società guidate da ex campioni napoletani di grande rilievo come Diego Occhiuzzi e Franco Porzio.GLI ACCUSATI«Cado dalle nuvole, sono totalmente estraneo a questa vicenda»: deluso e sorpreso Occhiuzzi, grande interprete nel mondo della scuola napoletana di scherma. Gestisce da circa tre anni il centro polifunzionale di Soccavo dopo aver vinto il regolare bando. «Sfido chiunque a contestare la gestione trasparente della struttura, non abbiamo alcuna pendenza, e siamo in perfetta regola con il pagamento dei canoni. Anzi, quando ci siamo insediati e per guadagnare tempo, siamo stati noi stessi a soddisfare alcune morosità precedenti al nostro avvento e che erano addebitabili a una diversa gestione. Non so proprio perché sia stata tirato in ballo Milleculure, siamo a disposizione di chiunque voglia fare approfondimenti perché non abbiamo nulla da nascondere, da noi è tutto in regola».I GIUDICILa Corte dei conti precisa: le attività investigative hanno accertato la posizione debitoria delle associazioni sportive nei riguardi dei vari Comuni e la ridotta reazione da parte delle stesse Amministrazioni al cospetto degli inadempimenti delle controparti che non ha prodotto, finora, alcun soddisfacente recupero dei crediti da parte degli Enti proprietari. Nell'occhio del ciclone sono finite pure tre piscine: «È una storia di anni fa, nel frattempo sono subentrate transazioni e nuovi accordi, non comprendo la ragione per cui una notizia del genere venga fuori proprio adesso all'indomani delle Universiadi, dove tanti campioni napoletani del passato si sono prodigati per la perfetta riuscita della manifestazione» spiega Franco Porzio, il pluridecorato mancino della pallanuoto partenopea. L'ex capitano del Posillipo, patròn dell'Acquachiara, gestisce le piscine di Capodimonte, Pomigliano e Cava dei Tirreni. Agli atti di contestazione emessi dalla magistratura contabile, replica con una breve ed essenziale ricostruzione storica degli avvenimenti.LE PISCINE«La gestione degli impianti continua, Acquachiara è in regola per quanto riguarda i canoni correnti. Sulla piscina di Cava dei Tirreni preciso che esiste un contenzioso di vizio originale dell'impianto che va avanti da tempo e sul quale inizierà a breve la fase di transizione: nelle prossime settimane incontreremo il sindaco e sono sicuro che verrà trovata la giusta soluzione. Siamo a completa disposizione di tutti i Comuni e aperti a qualsiasi soluzione purchè alla fine prevalga l'interesse comune degli impianti sportivi pubblici».LE GESTIONIDi solito funziona così: ai Comuni spetta la manutenzione straordinaria degli impianti, vale a dire coprire le spese (spesso ingenti) causate da danni non addebitabili alle gestioni. Mancanza di fondi e lentezza burocratica delle varie Amministrazioni rischierebbero di fermare le attività sportive, ecco che intervengono allora i privati che anticipano le somme pur di mandare avanti gli impianti: tale esborso andrebbe naturalmente scalato dai normali costi di gestione. Quando non v'è sinergia in tal senso, subentrano lo stallo nei pagamenti, il contenzioso e (se tutto va bene) la transazione con la quale le parti decidono di sanare gli arretrati: probabilmente è a questa fase che hanno fatto riferimento gli ispettori della magistratura contabile.