Altri 7 milioni della Regione per l'impianto di compostaggio a Napoli Est

La Regione Campania ha ottenuto dal Ministero dell'Ambiente il via libera allo spostamento di sette milioni di euro che prima erano stati assegnati a un altro progetto e ora vanno invece al bando finale per la costruzione dell'impianto di compostaggio di Napoli. In tutto sono ora 40 milioni i contributi del governo nazionale investiti nel progetto a cui si aggiungono i 10 milioni della Regione Campania per un totale di 50 milioni: questo l'ammontare del bando che, si apprende da fonti del Comune di Napoli, verrà avviato nei giorni precedenti o subito dopo Pasqua.

Il primo bando per la costruzione dell'impianto andò deserto a causa del forte rincaro dei prezzi di lavorazione dovuto all'inflazione. Ora ci sarà il secondo, con valori aggiornati e quindi l'obiettivo di trovare l'azienda appaltatrice. L'impianto di compostaggio della città di Napoli risolverà il problema attuale di export dell'umido raccolto nella città e sorgerà in via Domenico de Roberto, nell'area di Napoli Est; sarà grande 72.000 metri quadrati e smaltirà 35.000 tonnellate di umido l'anno. L'impianto farà compostaggio con recupero di biometano.