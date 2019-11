Ufficio anagrafe chiuso per mancanza di personale. Disservizi e disagi sono ormai all'ordine del giorno nell'ufficio di via Salvatore Nuvoletta, da qualche mese - causa il pensionamento di alcuni addetti - privo dei necessari dipendenti. Ieri il caso più eclatante, con i residenti che hanno dovuto attendere ore prima che qualcuno si degnasse di farsi carico delle proprie istanze e lamentele. Qualche cittadino, dopo aver manifestato il suo disappunto, ha contattato anche i carabinieri, la cui caserma dista meno di venti metri dagli uffici comunali.



L'INTERVENTO

I militari dell'Arma non hanno potuto far altro che sollecitare i vertici dell'amministrazione cittadina, ma anche il loro intervento non è servito a dipanare la matassa. Uno degli impiegati dell'Anagrafe, infatti, è in malattia ed è l'unico a possedere anche le chiavi dell'ufficio, all'interno del quale (fino a un anno fa) erano impiegati almeno quattro dipendenti. Senza chiavi (l'unica copia era a casa del dipendente) e senza un sostituto, gli uffici sono rimasti off limits fino a mezzogiorno, quando ha fatto capolino un nuovo operatore, mai impiegato fino a quel momento nel settore demografico e comunque sprovvisto della password di accesso al sistema, indispensabile per poter sbrigare le pratiche: carte d'identità elettronica, certificati di residenza e nascita e stato di famiglia. Ore di attesa inutili per i residenti, insomma, che hanno così deciso di postare video e foto di quanto stava accadendo sulle pagine social riservate alla città. «Quel che è accaduto - tuona Rosaria - è ridicolo e al contempo vergognoso. L'ufficio anagrafe è nel caos ormai da mesi, ma ieri è stato toccato il fondo. Sapendo che l'impiegato era in malattia bisognava organizzare la sostituzione in modo da evitare ogni disagio. Invece mancavano persino le chiavi di accesso all'ufficio, che erano a casa dell'impiegato assente». La situazione nell'ufficio comunale è ormai fuori controllo. Gli storici operatori del settore sono andati in pensione per raggiunti limiti di età, in qualche caso usufruendo di quota 100. Il capo settore, invece, ha fatto di recente armi e bagagli e, grazie al nulla osta concesso dall'ente, si è trasferito presso il comune di Gaeta.



L'ORDINE

L'amministrazione comunale, per correre ai ripari, nei giorni scorsi aveva sottoscritto un ordine di servizio che contemplava lo spostamento di tre dipendenti da altri settori all'Anagrafe. Un turn over richiesto dal segretario generale Michele Ronza, anche a capo del settore personale, che non ha però sortito gli effetti sperati: i tre dipendenti, per ragioni ufficialmente non ancora chiarite, si sono infatti rifiutati di prendere servizio nel nuovo posto di lavoro a loro assegnato. Il caso è ormai sulla bocca di tutti e un consigliere di minoranza, l'esponente di Fratelli d'Italia Teresa Giaccio, ha annunciato che sporgerà denuncia per interruzione di pubblico servizio. «E' una situazione allucinante - aggiunge Giaccio - da mesi l'amministrazione comunale non riesce a individuare le figure professionali di cui necessita l'ufficio Anagrafe. E' intollerabile che non si riesca a colmare i vuoti nemmeno attraverso la sottoscrizione di un ordine di servizio. Su tutte le furie anche le associazione di consumatori: C'è poco da commentare, siamo a livelli di terzo mondo, chiosa l'avvocato Salvatore Nasti, presidente dell'Unione consumatori Marano-Calvizzano. Intervengono anche i consiglieri di maggioranza. «Il personale è insufficiente in tutti gli uffici comunali - spiegano i consiglieri del pd - I limiti imposti dal patto di stabilità e la condizione di dissesto finanziario ci impediscono di reperire le necessarie risorse lavorative. Per 60 mila abitanti, sono in servizio all'ufficio tecnico solo tre geometri». © RIPRODUZIONE RISERVATA