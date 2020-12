Un 43enne di Castellammare di Stabia, vicino al clan camorristico D'Alessandro, già detenuto, e un 40enne di Meta di Sorrento, pluripregiudicato, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea in quanto accusati di una serie di estorsioni ai danni di operatori economici della Penisola Sorrentina, attivi nel settore della movida.

APPROFONDIMENTI IL RITROVAMENTO Spunta un ordigno bellico, artificieriin un cantiere di Portici LA VIOLENZA Violenza in famiglia a Ercolano, picchia la mamma per avere i soldi... IL CASO Avellino, corto circuito nel presepea fuoco un appartamento

A questi, i due indagati avrebbero imposto attraverso minacce l'assunzione di personale addetto alla sicurezza, i cosiddetti buttafuori, ai quali veniva fornito anche il paravento di un contratto stipulato con un'agenzia di sicurezza attiva ed operante nel napoletano. Dalle indagini svolte dai poliziotti dei Commissariati di Castellammare di Stabia e di Sorrento è emerso che la maggior parte del personale inviato nei locali non era munito delle necessarie autorizzazioni e, anzi, il più delle volte si trattava di personaggi che non avrebbero mai potuto ottenere tali autorizzazioni in quanto gravati da precedenti penali o di polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA