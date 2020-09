Capri, l'Imu slitta al 31 ottobre e Tarì ridotta per le imprese

Capri - Slitta il pagamento dell’IMU a Capri. Lo ha stabilito il consiglio comunale che si è riunito oggi per discutere fra le altre cose di temi importanti come quello della riduzione delle imposte comunali. La maggioranza dell’assemblea ha accolto le proposte dell’assessore al Bilancio Salvatore Ciuccio approvando le aliquote della tassa sugli immobili e ha stabilito il rinvio del pagamento IMU dal 30 settembre almeno fino al 31 ottobre.

Sempre su proposta dell’assessore Ciuccio, sono state approvate le aliquote Tari che prevedono una riduzione del 25% per le attività produttive.

L’assessore al Bilancio ha poi annunciato agevolazioni e contributi per imprese, famiglie e lavoratori per contrastare gli effetti della crisi economica che sta interessando anche Capri.

I provvedimenti votati dal consiglio comunale di Capri sono stati approvati con i voti della maggioranza mentre i consiglieri di opposizione hanno votato contro.



