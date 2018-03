Imprenditore coraggio perde l'appalto e decide di non licenziare 11 guardie giurate

Venerdì 16 Marzo 2018, 21:05 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 21:05

Non rinnovano l’appalto per la il servizio di guardie giurate di alcuni istituti di credito, imprenditore coraggio non licenza 11 dipendenti: «Non hanno accettato il passaggio di cantiere e non posso mandare per strada undici famiglie». È quanto successo alla Union Security, gestita dal presidente del gruppo Valerio Iovinella. Una decisione a sorpresa che ha lasciato senza parole anche i sindacati: «Le organizzazioni sindacali, meravigliate da tali dichiarazioni che non hanno alcun precedente settoriale e che denotano un forte senso di responsabilità rispetto al futuro occupazionale dei lavoratori – si legge nel verbale di accordo tra l’azienda e i sindacati – si dichiarano soddisfatte in quanto le undici guardie giurate particolari continueranno a lavorare alle dipendenze di un gruppo storico che fa dell’interesse dei lavoratori un’esigenza primaria».Il presidente del Gruppo Union Security Iovinella ha così salvaguardato i posti di lavori di undici suoi dipendenti: «Ero preoccupato per loro, per le loro famiglie e così – spiega Iovinella – ho deciso di non procedere ai licenziamenti visto che la ditta che è subentrata al nostro posto per la gestione della sicurezza avrebbe dovuto assumerli con un normale passaggio di cantiere. I dipendenti – conclude Iovinella – saranno impiegati in altri appalti gestiti dalla nostra azienda». Una decisione forte e decisa in questo periodo di crisi, che ha salvaguardato undici posti di lavoro e altrettante famiglie.