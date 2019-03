CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 23 Marzo 2019, 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha emesso la sentenza sull'assassinio di Raffaele Granata, l'imprenditore balneare ucciso dall'ala stragista dei Casalesi nel luglio del 2008. I giudici, riformando la sentenza della Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere, hanno condannato a 18 anni e otto mesi di reclusione l'italo-americano John Loran Perham, accusato di omicidio aggravato in concorso.Raffaele Granata, padre di Giuseppe, ex sindaco di Calvizzano, era il titolare dello stabilimento «La Fiorente» sul litorale domizio e fu freddato all'interno del lido che gestiva con i familiari. Granata, che all'epoca dei fatti aveva 70 anni, si era rifiutato di pagare una tangente a Giuseppe Setola, alias o Cecato, riconosciuto in seguito come il mandante. Qualche giorno prima dell'omicidio si presentarono al lido, a Marina di Varcaturo, due persone che chiesero una tangente a nome degli «amici di Castel Volturno». Ma Raffaele - che nel 1992 aveva denunciato altre richieste estorsive da parte del clan Bidognetti - li cacciò senza batter ciglio. Fu un affronto per Setola, lo spietato boss dei Casalesi che per quel delitto fu poi condannato all'ergastolo insieme ad Alessandro Cirillo e Giovanni Letizia, meglio noto come o Zuoppo. A 28 anni, invece, fu condannato Ferdinando Russo; a 27 anni Carlo Di Raffaele; a 12 il collaboratore di giustizia Oreste Spagnuolo, le cui dichiarazioni furono determinanti per smantellare il gruppo di Setola.