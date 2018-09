Imprese e professionisti, Di Maio incontra il presidente dei giovani penalisti di Napoli

Martedì 25 Settembre 2018, 15:22

Imprese e libere professioni. Il presidente dell’Unione giovani penalisti di Napoli, Gennaro Demetrio Paipais, è stato ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi dalministro Luigi Di Maio per un confronto sul tema delle semplificazioni per le imprese e i professionisti. Per i penalisti sarebbero auspicabili interventi volti a garantire un alleggerimento degli obblighi imposti ai professionisti.“Il Ministro - commenta l’avvocato Paipais - è impegnato a recepire le segnalazioni in ordine ai vari balzelli che ostacolano il regolare esercizio della professione forense. Proponiamo che sia facoltativa la scelta, per i professionisti, del regime previdenziale”.