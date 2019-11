«Imprigionato in ospedale», la storia di Mario “adottato” dal San Paolo

In questi giorni, con il freddo che incalza, gli portano coperte e piumini da sistemare sulla barella ma la vita di Mario è ancora tra le mura di un ospedale. Anzi, proprio ora, il 67enne di cui nessuno sembra interessarsi e per cui non ci sono posti in strutture di accoglienza, non può e non deve allontanarsi dall’ospedale San Paolo.



Da circa una settimana, infatti, l’anziano su disposizione di un giudice, è agli arresti domiciliari presso il pronto soccorso del presidio in via Terracina ma, non necessitando di un vero e proprio ricovero, si trova costretto ad arrangiarsi nell’atrio dell’ingresso dell’ospedale.



Mario Manfredi, è napoletano ed è affetto da varie patologie tra cui il diabete che gli ha portato via una gamba. L’uomo vive praticamente da 2 anni tra ospedali e strutture sanitarie ed ha un conto in sospeso con la giustizia, per cui deve scontare circa un anno e mezzo di arresti domiciliari ma le sue condizioni fisiche e psicologiche sono precarie e necessiterebbero di strutture adeguate.



Per adesso, il personale e la dirigenza della struttura, le guardie giurate e persino, qualche parente, dei pazienti assistiti nei reparti gli hanno procurato indumenti e lenzuola, una barella ed una sedia a rotelle, così come i pasti recuperati dalle forniture destinate ai degenti. Dopo un ricovero nel reparto di Medicina Generale nell’ospedale di Fuorigrotta, Mario è stato dimesso e da quel momento, come già accaduto in passato, è iniziata la sua odissea. Pur avendo alcuni legami di parentela, i familiari che gli sono rimasti non possono farsi carico di lui e, di certo, la vita in ospedale, arrangiandosi su una barella nell’androne e lavandosi quando può, non gli garantisce le cure e l’assistenza a cui avrebbe diritto.



La direzione ospedaliera e la direzione dell’Asl Napoli 1, hanno sollecitato l’intervento dell’Unità di Valutazione Integrata che dipende dal Comune e dalla stessa Asl, per cui l’uomo sarebbe da destinare a una struttura per ammalati di media gravità, dove non risulterebbero posti disponibili su Napoli. Ma c’è di più. Per Mario si sono mobilitati infermieri e medici vicini alle comunità e alle associazioni di volontariato che offrono assistenza alle persone con difficoltà ma senza interventi ufficiali e istituzionali sarà difficile trovare un posto a Mario che ora, per “legge” è costretto a rimanere nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA