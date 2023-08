«No, per piacere, non mi fotografate, mi vergogno. Questa è la fila della miseria». Il fotografo, Antonio, abbassa subito l’obbiettivo e si allontana, fermarsi a rassicurare la donna è un atto dovuto: non si preoccupi, il suo volto non sarà pubblicato...

Via Salvatore Tommasi, ingresso della sede del servizio politiche di inclusione del Comune, primo giorno per richiedere i documenti per l’ottenimento della «Carta Solidale» dell’Inps: un versamento una tantum da 382,50 euro destinato alle famiglie più bisognose e riservato solo ad acquisti selezionati di beni di prima necessità.

Molti destinatari hanno ricevuto una lettera a casa con le indicazioni per ottenere la carta prepagata, tanti non l’hanno ricevuta e il Comune ha aperto i suoi uffici, a partire da ieri per fornire chiarimenti e documenti utili. Apertura degli sportelli alle 9 del mattino, persone in fila a partire dalle 7. Alle 11 erano più di 500 in attesa sotto la cappa dei 35 gradi e senza certezze sulle possibilità d’accesso.



Poco dopo le 10 del mattino, dal centro della ressa, in mezzo a centinaia di persone, cresce la tensione. Una donna ha avuto un malore, scatta l’allarme, arriva un’equipe medica in moto, ché l’ambulanza resterebbe paralizzata nella strada invasa di persone. Fortunatamente è solo un colpo di calore, la situazione torna presto alla normalità, una normalità assurda di gente disperata che s’accalca per conquistare un po’ di denari per fare la spesa.

Il problema è che, secondo i requisiti dell’Inps, a Napoli sarebbero più di 70mila le persone che potrebbero avere diritto alla carta, solo che ne sono state selezionate meno della metà, 31mila. Chi è rimasto fuori dalla lista ha cercato chiarimenti, sperando di poter entrare nel gruppo dei selezionati all’ultimo momento. Così l’attesa è cresciuta e l’assalto agli uffici del Comune è stato vigoroso. All’inizio sembrava che la coda potesse essere gestita senza problemi, poi la ressa è cresciuta a dismisura e sono state trovate soluzioni imbarazzanti.

All’esterno del portone degli uffici sono state inviate due persone, fogliettini alla mano: come vi chiamate? Aspettate che segno il vostro nome. Voi siete il numero 447 in coda, però al 500 ci fermiamo. Sembra un film di Luciano De Crescenzo,Siccome la gente è tantissima e la strada è stretta, succede pure che il traffico finisce per bloccarsi. Così arrivano una pattuglia di vigili in auto e due motociclisti: hanno il compito di «schiacciare» la gente ai margini dell’asfalto, sopra le auto in sosta o addosso agli altri astanti, per consentire alle auto di transitare liberamente.Nel marasma di persone che hanno bisogno della carta solidale ci sono volti stremati. Una donna magra da morire si sfoga: «Mio padre ha perduto il reddito di cittadinanza, viviamo tutti insieme, io ho bisogno di questi soldi per dare da mangiare ai miei bambini». Un uomo che viene da Secondigliano chiede ascolto: «Io ho chiesto un permesso al lavoro per venire qui, non posso tornare un’altra volta sennò mi cacciano», poi spiega a mezza voce che il lavoro è al nero, perciò ha diritto alla carta solidale.Un uomo dello Sri Lanka fa il Masaniello: «Ma com’è possibile che la lista sia gestita in questa maniera? - dice in un italiano strano, ma comprensibile - ci trattano come animali, in un’epoca in cui basterebbe aprire una lista di prenotazione online per evitare questa vergogna e consentire ad ognuno di arrivare all’orario prestabilito». Mugugni di consenso, tentativi di far crescere la protesta, subito spenti dal vocione dell’uomo in cima alle scale con il foglietto dove ci sono nomi e numeri di prenotazione: «Adesso può entrare il numero 237. C’è il 237?». Una donna sgomita tra la folla e urla «sono io, sono io, fatemi passare altrimenti perdo il posto».Sulla vicenda è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli: «I cittadini hanno aspettato anche 3 ore prima che arrivasse il proprio turno, il tutto per strada, sotto un sole cocente, trovando riparo solo all’ombra dei palazzi - ha detto - sono disservizi inaccettabili.. Le persone saranno accolte fino al 25 agosto e continuerò a monitorare la vicenda».Anche Agostino Anselmi, sindacalista della Cisl Fp ha diffuso una nota: «Vogliamo lanciare un grido d’allarme per quanto sta succedendo alla direzione Welfare in merito al rilascio delle tessere solidali agli aventi diritto. Siamo molto preoccupati, e arrabbiati perché non siamo stati ascoltati. La Cisl Fp da mesi sta lanciando campanelli di allarme per quello che sarebbe potuto succedere se non si fossero trovate soluzioni e purtroppo siamo stati buon profeti. Siamo preoccupati per il personale che deve gestire l’assalto di persone stremate e arrabbiate».