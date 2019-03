In auto con droga e 600 euro addosso, presi due pregiudicati

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli e della stazione di Pomigliano d’Arco hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio due uomini di Casoria già noti alle forze dell’ordine: Giuseppe Esposito - 54enne di Casoria già sottoposto all’obbligo di firma - e Agostino Aprea, 26enne.



Quando sono stati controllati a bordo della Fiat Panda di Esposito, lui era alla guida mentre Aprea era seduto accanto. Sono stati trovati in possesso di 101 grammi di marijuana divisi in confezioni e di 600 euro in contante ritenuto provento illecito: parte della droga era sul cruscotto, parte Aprea la teneva sulle gambe. d



Dopo la perquisizione dell’auto e dei soggetti i carabinieri hanno passato al setaccio anche le loro abitazioni rinvenendo e sequestrando 212 grammi di marijuana, 3,4 di cocaina e un bilancino di precisione in una borsa frigo in casa di esposito e 8,55 grammi di marijuana nell’abitazione di aprea. dopo le formalità i due sono stati tradotti Poggioreale.

Mercoledì 27 Marzo 2019, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 16:21

