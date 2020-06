In auto con la cocaina prova a depistare i carabinieri: arrestato 46enne

I Carabinieri della Stazione di Villaricca hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Armando Izzo, 46enne. I militari, nel percorrere le strade cittadine, hanno incrociato un auto di grossa cilindrata riconoscendo l’uomo. Hanno deciso di fermarlo e controllarlo: Izzo, solo in auto, ha riferito che si stava recando presso una farmacia di Calvizzano ed i militari sono stati al suo gioco e lo hanno lasciato andare via. Lo hanno seguito da lontano e la sua direzione era opposta riapetto a quanto precedentemente detto. I carabinieri hanno rotto gli indugi e lo hanno fermato un’altra volta, in via E. Fermi.



Izzo, prima di fermarsi, comprendendo che questa volta il controllo sarebbe stato più approfondito, ha gettato un fazzoletto di carta. i militari lo hanno però raccolto ed hanno trovato al suo interno una dose di cocaina. Perquisito, è stata rinvenuto - sul sedile anteriore lato passeggero - e sequestrato un pacchetto di fazzolettini contenente altre 4 dosi di cocaina e del denaro contante ritenuto provento illecito e quindi sequestrato.



Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Ultimo aggiornamento: 11:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA