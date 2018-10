In auto contro un muro, muore giovane mamma nel Napoletano

Domenica 14 Ottobre 2018, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2018 17:15

Incidente mortale a Cardito e due comunità in lutto per la tragica fine della giovane mamma Antonietta Parrella, detta Tonia, 30 anni compiuti a luglio scorso; all'alba di ieri, mentre era al volante della sua Lancia Y10, la donna è finita contro un muro di cemento in via Donadio. Nonostante i soccorsi immediati - l'allarme è stato subito lanciato dai residenti, svegliati dal rumore dell'impatto - i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare la morte della ragazza, sbalzata fuori dall'abitacolo. Sul posto i carabinieri di Casoria e Crispano per stabilire la dinamica della tragedia. Tonia era originaria di Caivano. Secondo le prime notizie diffuse dalle forze dell'ordine, la giovane mamma stava rientrando a casa da sola dopo una serata passata in compagnia delle amiche. La ragazza lavorava alla reception del Nemea Club di Cardito, ora chiusa per lutto; lascia il marito e un bambino piccolo. La salma sarà sottoposta a autopsia per ordine dell'autorità giudiziaria. Solo le telecamere di sorveglianza potranno chiarire la dinamica dell'incidente. I funerali si terranno a Caivano, sua città di origine. La morte di Tonia ha lasciato sgomento in due comunità, Cardito e Caivano. Tanti i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook. Dopo la notizia della sua morte, la casa si è riempita di amici e parenti, molti la ricordano con grande affetto, solare e ben voluta da tutti, simpatica, dolce, disponibile, bella, sorridente e innamorata del suo bambino e del suo lavoro. La ragazza era nipote del giornalista Antonio Parrella, collaboratore del «Mattino»; dalla redazione un fortissimo abbraccio.