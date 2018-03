Giovedì 8 Marzo 2018, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 18:37

TUFINO - Un machete, un pugnale e un’arma giocattolo in auto. Un rumeno di 58 anni, residente a Saviano, si aggirava a Schiava, frazione di Tufino, questa mattina, intorno alle 7, è stato bloccato e poi denunciato dai carabinieri. I militari, agli ordini del maresciallo Giuseppe Tranchese, hanno fermato il veicolo con targa rumena nel corso dei normali controlli alla circolazione stradale quando, durante la perquisizione, sono “spuntate” le armi bianche e la pistola giocattolo privata del tappo rosso. Per il 58enne è scattata automatica la denuncia per porto di armi abusivo.