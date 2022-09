In Campania lo psicologo di base: pubblicato il regolamento regionale

Pubblicato oggi sul bollettino ufficiale della Regione Campania, il numero 76, il regolamento regionale (n.8/2022) relativo all’istituzione del "Servizio di Psicologia di base". Così procede in Campania l'iniziativa, prima in Italia, finalizzata ad assicurare le attività offerte da psicologi liberi professionisti, in rapporto convenzionale, nell’ambito di ciascuna Asl, a livello dei distretti sanitari di base. Il compito è appunto quello di sostenere e integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per intercettare e ridurre il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione.