In casa 280 chili di sigarette di contrabbando: 48enne arrestato a Napoli

Un 48enne di Napoli è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri: ne aveva nascosti 280 chili in uno stanzino del suo appartamento, ricavato in un'intercapedine dietro a un termosifone. La scoperta è stata fatta dai poliziotti dell'ufficio prevenzione generale della questura: ieri sera, liberi dal servizio, hanno notato in vicoletto Gabella alla Farina un uomo che lasciava delle grosse buste all'esterno di uno stabile e si allontanava mentre un altro, sopraggiunto poco dopo, le portava all'interno dell'edificio.

I poliziotti, insospettiti, hanno chiamato la centrale operativa che ha inviato alcune volanti sul posto. Gli agenti hanno controllato l'appartamento in cui era appena entrato l'uomo, sorprendendolo a nascondere in uno stanzino i tabacchi privi del marchio dei Monopoli di Stato: il 48enne è stato arrestato.

