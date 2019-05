In cella 13 anni: «Da rapinatore a operaio così ho cambiato strada»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 10 Maggio 2019, 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per arrivare al cuore del mondo, Salvatore Ben Mohamed ha attraversato il deserto dei sentimenti e della detenzione. Dice che si è «cotto» e si è fatto «troppo male», più volte, ed è tornato indietro. Direzione Officina dei talenti, sede operativa in piazza Sanità, nemmeno tanto lontano da casa. «Ma questa è tutt'un'altra strada, sto facendo un'altra vita», dice con sicurezza il giovane, operaio a 29 anni dopo 13 trascorsi in galera, dentro e fuori, da quando ha ingranato la marcia dello scooter nero: non per rapinare un Rolex (che gli è costato anche due imputazioni per la stessa azione). Ha seguito padre Antonio Loffredo, e soprattutto Vittorio, l'amico tabaccaio. Il nuovo viaggio è iniziato, su richiesta del parroco del rione, raccontando la sua esperienza a una trentina di ragazzi difficili accolti dalla cooperativa sociale di idraulici, manovali, elettricisti, che gli ha offerto un'opportunità di lavoro regolare. «E io penso: questi se ne scappano appena sanno». Salvatore dice di aver provato di tutto, alza la maglia e mostra la cicatrice sull'addome, a sinistra: il foro di un proiettile è impresso sulla pelle; «ma i criminali sono stampati nella testa: li riconosco con uno sguardo». Senza più voltarsi, confrontando ieri e oggi.