In centinaia all'Archivio storico per il ricordo della ricercatrice del Cnr Maria Vittoria Prati morta nell'esplosione dell'auto-prototipo

Sono arrivati in centinaia. Colleghi, amici, conoscenti, parenti, uniti nel dolore della perdita di Maria Vittoria Prati, la stimata ingegnere e primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, scomparsa il 27 giugno in seguito alle terribili ferite riportate nel rogo dell’auto-prototipo sulla quale viaggiava insieme al tirocinante 25enne Fulvio Filace, morto anche lui a distanza di pochi giorni.

Dopo il saluto privato del marito Fabio Murena e la figlia Maria Carolina, oggi c'è stato quello pubblico nella Sala Filangieri dell’Archivio di Stato, per ricordare la brillante scienziata impegnata anche nel sociale.

La folla commossa si è unita in un enorme girotondo nel cortile dell'Archivio che ha sede nell’antico monastero benedettino dei Santi Severino e Sossio, nel cuore del centro antico della città.

Poi la comunità scientifica ha celebrato la cerimonia commemorativa all'interno, nella splendida Sala Filangieri, dove in molti hanno ricordato la professionalità, la passione e la grande umanità di Mavi, come era chiamata dai suoi cari. Presenti non solo i colleghi dell’Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili del CNR, ma anche quelli del marito Fabio Murena, docente in Principi di ingegneria chimica al Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione industriale dell’Università Federico II.

Piacentina di nascita, maria vittoria Prati era giunta a Napoli per studiare Ingegneria Chimica all’Università degli Studi Federico II. Qui conobbe il futuro marito e da allora Napoli divenne la sua città del cuore. La ricercatrice 65enne del CNR STEMS era alla guida dell'auto-prototipo esplosa mentre percorreva la Tangenziale di Napoli venerdì 23 giugno, al suo fianco il tirocinante Fulvio Filace. I reati per i quali la Procura di Napoli sta indagando sono incendio e duplice omicidio contro ignoti e al lavoro ci sono i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Napoli e il Ris di Roma che stanno lavorando sugli elementi che possano aiutare gli inquirenti a comprendere i motivi dell'esplosione della vettura. Per rispetto e in memoria di Maria Vittoria Prati e Fulvio Filace, numerosi eventi organizzati nell’ambito del centenario dell’CNR e in programma in questi giorni stanno subendo variazioni e riprogrammazioni.