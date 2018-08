In coma dopo incidente: muore 20enne di Sant'Antonio Abate

Mercoledì 1 Agosto 2018, 07:57

E’ morto questa sera all’ospedale San Leonardo di Castellammare Enzo Sicignano, 20enne vittima di un incidente stradale avvenuto il 25 luglio nei comuni dei monti lattari tra Santa Maria la Carità e Sant'Antonio Abate. Il giovane della città abatese era in sella alla sua vespa in via Marna quando impattò contro una Fiat Panda guidata da una ragazza di 24 anni. Portato d’urgenza all’ospedale stabiese le sue condizioni apparvero subito gravi, il 20enne infatti aveva battuto la testa contro l’auto ed era rimasto incastrato tra le lamiere. Operato d’urgenza è rimasto ricoverato nel reparto di rianimazione del San Leonardo per sei giorni, poi la dichiarazione dei medici di morte celebrare. Ha lottato tra la vita e la morte fino a martedì sera quando il suo cuore ha smesso di battere. Rabbia e dolore di amici e familiari che attraverso i social ricordano il giovane che aveva la passione per le due ruote.