Mercoledì 27 Giugno 2018, 18:15

Un uomo di 45 anni, originario del Napoletano, in cura per problemi psichiatrici, si è dato fuoco stamattina all'interno della Casa della Salute di via Svampa nella quale era in cura, nel quartiere Navile a Bologna. È accaduto al primo piano, dove si trovano gli ambulatori per le visite. Ha riportato ustioni al petto, alle spalle e al cuoio capelluto.È stato soccorso immediatamente dal personale presente e poi portato d'urgenza all'ospedale Maggiore, in condizioni in media gravità. Sono intervenuti anche polizia e vigili del fuoco. La struttura sanitaria è stata evacuata e le visite mediche sospese. L'uomo avrebbe problemi relativi alla sua situazione abitativa.