Martedì 18 Giugno 2019, 18:27

In giro con il manganello, hanno una discussione con il gestore di un circolo sportivo: bloccati dai poliziotti due uomini, napoletani, di 39 e 48 anni.I due si aggiravano per San Giorgio a Cremano e diversi commercianti di via Tufarelli hanno segnalato la loro presenza sospetta su una Citroen C1. La pattuglia li ha intercettati nel circolo sportivo. Controllati, è spuntato fuori il manganello, così sono stati denunciati.