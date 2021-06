In fiamme alberi e sterpaglie: tornano gli incendi nell'area del Vesuvio

Bruciano sterpaglie e alberi di macchia mediterranea: tornano gli incendi nelle aree protette del Vesuvio. Ad intervenire sul posto, nella zona di via Ruggiero (già interessata dai roghi che devastarono le zona del parco nazionale nel 2017), sono stati i vigili del fuoco, scortati sul posto dai volontari dell’associazione Torre Vesuvio-Pro Natura, che per primi hanno allertato i soccorsi, come racconta il presidente Paolo Belfiore: «Le fiamme si sono sviluppate a ridosso dell’ex comunità per il recupero dei tossicodipendenti Amici e sono state segnalate da un componente dell’associazione Oasi Vesuvio, che ha chiesto immediatamente il nostro supporto. Per fortuna il pronto intervento ha permesso di limitare i danni all’ambiente».

