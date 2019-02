Mercoledì 27 Febbraio 2019, 14:47

Panico e fiamme nel parco residenziale della Pompei bene: brucia la mansarda dell'assessore comunale Salvatore Perillo. Tre carabinieri intossicati dal fumo e una ipotesi di indagine per incendio colposo, contro ignoti, è il bilancio di una mattinata da incubo al «Parco Maria». Sotto choc il noto e stimato politico e la sua famiglia che, per fortuna, non erano in casa. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti le fiamme, che hanno avvolto la struttura in legno dell'attico al sesto piano della palazzina, sono state sprigionate dal cannello a gas utilizzato da un operaio impegnato a ricoprire il tetto della mansarda con la guaina bituminosa.I carabinieri della stazione di Pompei, unitamente ai colleghi della radiomobile di Torre Annunziata, ipotizzando che in casa potessero esserci persone da mettere in salvo si sono precipitati al sesto piano, utilizzando le scale, ed hanno buttato giù la porta dell'appartamento totalmente avvolto dalle fiamme. Fortunatamente in casa non c'era nessuno. Per i tre militari dell'Arma, che nel corso dell'ispezione dell'abitazione hanno inalato troppo fumo, invece è stato indispensabile il ricovero in ospedale. Provvidenziale è stato l'intervento tempestivo dei vigili urbani, coordinati dal colonnello Gaetano Petrocelli e dal capitano Ferdinando Fontanella, che hanno messo in sicurezza gli occupanti dell'intero stabile e i bambini della scuola poco distante. L'intera area è stata interdetta al traffico veicolare al fine di consentire ai vigili del fuoco di svolgere le operazioni di spegnimento.I carabinieri, coordinati dal maggiore Simone Rinaldi comandante della Compagnia di Torre Annunziata, stanno ascoltando il titolare della ditta edile impegnata nei lavori di restauro della mansarda. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo d'indagine, per adesso contro ignoti, ipotizzando il reato di incendio colposo.