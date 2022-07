In fiamme colorificio sul Vesuvio è allarme roghi tossici

È allarme a Terzigno per l’incendio di un colorificio, avvenuto questa mattina sul corso Luigi Einaudi. Le fiamme hanno coinvolto anche le abitazioni vicine e tuttora sono al lavoro i Vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti di polizia locale, i volontari del Not, i carabinieri ed il sindaco Francesco Ranieri, che è stato tra i primi a dare l’allarme.

Da diverse parti della cittadina vesuviana si vede un nuvolone nero, si teme che ad andare in fiamme siano stati anche prodotti contenuti all’interno del colorificio: anche per questo è forte la preoccupazione tra la gente, che sta seguendo con apprensione gli sviluppi del rogo.

Molti si sono già barricati in casa, nonostante il caldo e le temperature altissime. Il nucleo di Protezione civile locale, (Not – Tutela ambientale) ha comunque diramato un comunicato sui social: “Si raccomanda alla cittadinanza che abita nelle vicinanze di chiudere le finestre e non recarsi sul luogo dell’incendio” Soltanto dopo i rilievi del caso, tuttavia, sarà possibile capire l’entità del danno e le eventuali complicazioni per l’atmosfera. Non ci sono, comunque, feriti