Martedì 25 Settembre 2018, 17:26 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2018 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brucia il costone del parco Comola Ricci tra il corso Vittorio Emanuele III e via Tasso. Le fiamme alte hanno lambito per diverse ore il retro del civico 98, generando una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza.Nulla è ancora chiaro rispetto alle cause ma, si pensa ad una origine dolosa. Sul posto sono interventute tre squadre dei Vigili del Fuoco ed alcune pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato.