Napoli, in fiamme rifiuti al centro dell'area ex Nato di Poggioreale: fumo e vigili del fuoco

Domenica 8 Luglio 2018, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2018 15:31

Iniziano ad essere sempre più frequenti, nel corso della stagione calda, gli incendi ed i roghi appiccati tra Napoli e la provincia. L'ultimo nell'area di Poggioreale proprio accanto alla zona del mercato, è stato innescato nel corso del primo pomeriggio. Ad essere dati alle fiamme, decine di rifiuti accumulati al centro dell'area ex nato a pochi passi dalla via Caramanico. Immediato l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco che in poco tempo hanno domato le fiamme.L'allarme adesso viene lanciato ancora una volta dai residenti che indicano quegli spazi come aree di insediamento Rom, già segnalate in passato e su cui spesso si è interventi con sgomberi e bonifiche. Attualmente però, l'emergenza sembra proseguire.