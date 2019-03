Venerdì 29 Marzo 2019, 15:19

Tentato furto al supermercato «Piccolo» di Volla la scorsa notte, in otto tentano il colpo ma viene sventato da una pattuglia dei carabinieri che li coglie sul fatto. Caccia alla banda in fuga sull'A1.L’episodio si è verificato verso le tre del mattino: un commando di uomini incappucciati è giunto ai cancelli dell’esercizio commerciale e stava tentando di scassinarlo, il gioco era quasi fatto quando le luci di un’auto dei carabinieri della locale li ha messi in fuga. La banda a quel punto si è divisa per scappare. Alcuni malviventi si sono dileguati a piedi, altri a bordo di una Audi scura che ha sfrecciato a tutta velocità in via Filichito in direzione della SP1. Ha inizio un lungo inseguimento tra i militari ed i ladri che a gran velocità con la loro Audi sono riusciti ad imboccare la provinciale 1 direzione Casoria percorrendo diversi chilometri fino a prendere l’autostrada A1 sulla quale hanno fatto perdere le loro tracce. L’esercizio commerciale al quale avevano tentato il furto ha un sistema di videosorveglianza centralizzato, utilissimo ai fini delle indagini: i fotogrammi delle loro azioni sono già al vaglio dei carabinieri per identificare i ladri.