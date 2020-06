Da Agente della Polizia Stradale a Vice Dirigente del COA di Napoli (Centro Operativo Autostradale): il Commissario Fulvio Papa, festeggia 60 anni di età ed i 40anni di attivitàlavorativa, concludendo una brillante carriera tutta trascorsa nell’ambito della Specialità della Polizia Stradale



Non aveva compiuto neanche 20anni quando, nel marzo 1980, il giovane Fulvio Papa, riuscì a coronare il suo sogno arruolandosi e diventando Agente della Polizia di Stato.



Dal 2002 è stato Comandante della Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale “Fuorigrotta”, con specifica competenza sull’intera tratta dell’A/56-Tangenziale di Napoli.



A lui si devono le indagini sul gravissimo episodio dell'inversione a U in Tangenziale che portò alla morte di due persone e la gestione dell'ordine pubblico, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni sportive nazionali ed internazionali svoltesi alla Stadio S. Paolo.