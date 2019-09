In pochi minuti una rapina e un tentato scippo: 2 arresti nel Vesuviano

Uun malfattore si è avvicinato ad una 39enne di saviano che stava passeggiando su via Napoli a San Gennaro Vesuviano, l’ha aggredita a pugni e calci e le ha strappato la borsa. la donna ha urlato per chiedere aiuto ed è stata sentita da una pattuglia di carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano che si trovavano a pochi metri in linea d’aria da lei. l’intervento è stato immediato tanto che il rapinatore appena si è accorto dei carabinieri ha lasciato cadere la borsa; poi ha spinto la sfortunata a terra ed è saltato nell’auto in cui lo aspettava il complice. la fuga di Carmine Franchini, 26enne di Ottaviano e Giuseppe Nappo, 37enne di san Giuseppe Vesuviano, entrambi già noti alle forze dell’ordine, è stata però resa impossibile dai militari che si sono posizionati con l’auto in modo da bloccare la loro, quindi li hanno bloccati e arrestati. mentre erano ancora lì però un’alra donna, una 35enne di San Gennaro Vesuviano, è arrivata correndo. era stata appena scippata e voleva denunciarlo. E quando ha visto i 2 li ha riconosciuti. ha denunciato ai carabinieri che qualche minuto prima avevano provato a scipparle la borsa ma lei l’aveva tenuta stretta a sé riuscendo a non perderla. franchini e nappo sono stati dunque tratti in arresto per rapina aggravata ma segnalati all’a.g. anche per tentato furtocon strappoe lesioni aggravate. terminate le formalità sono stati tradotti in carcere. la vittima 39enne è ricorsa a cure nell’ospedale di nola dove è stata soccorsa per il trauma cranico non commotivo riportato oltre che per una distorsione alla caviglia quindi è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni.

Domenica 8 Settembre 2019, 13:08

