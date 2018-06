In quattro hanno fatto irruzione in una casa di Boscotrecase, hanno aggredito un padre ed un figlio, gli hanno strappato dal collo delle collanine d'oro e poi hanno anche rubato uno scooter che era parcheggiato all'esterno. I quattro, però, sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata in concorso: sono tutti del posto, età compresa tra i 18 e i 24 anni, e tutti sono già noti alle forze dell'ordine. Le vittime sono state medicate nell'ospedale di Boscotrecase: hanno riportato traumi al viso, al capo e agli arti superiori. I militari hanno inoltre recuperato la refurtiva: lo scooter è stato trovato abbandonato visto che la fuga era proseguita in auto e nella vettura sono state rinvenute le catenine d'oro.

Sabato 9 Giugno 2018, 12:37

