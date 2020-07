In scooter senza casco, raffica di controlli a Napoli Nord: fioccano multe per 35mila euro

Nella serata di sabato i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla verifica dell’utilizzo del casco una settimana dopo la morte di Giuseppe Morra, vittima di un incidente in scooter a 15 anni.

I controlli si sono concentrati in special modo nelle strade del centro dei comuni di Marano e Mugnano di Napoli, in corso Europa, piazzetta della Pace, via Baracca, via San Rocco, via Falcone e nei pressi dello stadio comunale, luoghi di ritrovo della movida maranese.

Sono stati infatti sorpresi ben 23 centauri, la maggior parte minorenni, alla guida del proprio motorino senza casco: di questi, otto ragazzi non avevano l’assicurazione e cinque non avevano mai conseguito la patente di guida. Sono stati controllati anche alcuni bar, decine di veicoli e 80 persone di cui 27 già note alle forze dell’ordine.

A Mugnano, invece, sono stati controllati e sanzionati vari giovani nei pressi del Municipio e della villa comunale: elevate sanzioni per un importo complessivo di 35mila euro e ben 31 giovani sono dovuti rientrare a casa riaccompagnati dai genitori con la consapevolezza che il proprio veicolo non potrà più essere utilizzato per alcuni mesi perché sequestrato amministrativamente.

