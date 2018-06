Domenica 10 Giugno 2018, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERCOLANO - In spiaggia tra i rifiuti. Condizioni davvero pessime per alcune spiagge libere del vesuviano, invase dalla spazzatura e alle prese con un mare certamente non cristallino: tra gli arenili più degradati ci sono le free beach al confine tra Torre del Greco e Ercolano.Lo testimoniano le fotografie scattate questa mattina da una bagnante e allegate ad una denuncia social postata su Facebook che ha scatenato decine di commenti. Siamo in un lido libero, a due passi dagli stabilimenti di gestione privata, nella lingua di sabbia nera tra Torre del Greco e Ercolano: ci sono un tappeto di spazzatura e decine di sacchetti dell'immondizia sulla sabbia di origine vulcanica. I teli mare per prendere il sole sono adagiati sulla "rena nera" a pochissimi centimetri dai sacchetti dei rifiuti."È una domenica bruttissima: la situazione di settimana in settimana peggiora sempre più, la combinazione di incuria ed inciviltà rende la spiaggia sempre più una discarica a cielo aperto - lo sfogo della donna, indignata dinanzi al degrado ambientale - È impraticabile per noi cittadini, oggi siamo stati costretti a stendere il telo mare accanto all'immondizia. Confidiamo in una risposta celere da parte del Comune".