In strada col coltello a serramanico e una bottiglietta di marijuana: denunciato 24enne a Napoli

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato una persona in via San Cosmo fuori Porta Nolana che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 11 cm e di una bottiglietta contenente 0,4 grammi di marijuana.

R.S., 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere nonché sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente.

