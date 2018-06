Martedì 19 Giugno 2018, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2018 17:51

Scontro tra scooter e autovettura in via De Curtis, a Mugnano: in prognosi riservata una bambina di 11 anni. L'incidente si è verificato nella serata di ieri in una zona periferica della città. Sullo scooter si trovavano ben tre persone, tra cui una bambina di 11 anni, e tutti senza indossare il casco di protezione. L’impatto è stato così violento da causare la rovinosa caduta sull'asfalto di chi era in sella al ciclomotore. Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118. Ad avere la peggio la bambina, trasportata all'ospedale Santobono. Le condizioni della piccola, che non sarebbe in pericolo di vita, sono monitorate dai medici che non hanno ancora sciolto la prognosi. La mamma della piccola è invece ricoverata al San Giuliano di Giugliano.