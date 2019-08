Vito Pirozzi, un 21enne di Casoria già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.Iieri sera, in piazza Pisa, alla vista dei carabinieri che lo avevano notato fare movimenti strani e stavano per controllarlo, si è allontanato ed ha gettato via un pacchetto. E' stato raggiunto e bloccato; la scatolina recuperata: era un pacchetto di sigarette contenente 13 grammi di hashish divisi in 6 stecche. In un borsello invece il ragazzo teneva 1.272 euro in contante e 6 grammi e mezzo di marijuana in dosi. Le verifiche sono di conseguenza proseguite a casa del pirozzi. ebbene i militari hanno rinvenuto e sequestrato 5 bustine di marijuana nascoste in un cassetto in mezzo a degli indumenti, altre50 nascoste in un’auto nella disponibilità del 21enne, 104 grammi della stessa sostanza riposte nel vano sella di uno scooter infine2 tritaerba e un bilancino elettronico. Il 21enne è stato tradotto ai domiciliari.

Mercoledì 7 Agosto 2019, 11:52

