Napoli, via Toledo: clochard si è costruito una casa dietro i cassonetti dell'immondizia

Percorrendo via Toledo verso piazza Carità, appena passato lo slargo intitolato ad Enrico Berlinguer, è possibile notare una sorta di insediamento domestico davvero particolare. Due, forse tre materassi messi uno sopra l'altro a bordo strada. Una massa di coperte, ai lati alcuni scatoloni e alla fine un mobile, una cesta e uno stendino per i panni. I più attenti saranno colpiti nello scorgere un orsacchiotto di peluche e diverse bottiglie d'acqua. Il tutto delimitato dai cassonetti dell'immondizia.

Il marciapiede dove c'è questa vera e propria casa ambulante è quello della Banca Nazionale del Lavoro che ha la sua maestosa sede in quell'angolo del centro di Napoli. A viverci è un clochard. Uno dei tantissimi senza tetto che arrangiandosi, in modo artigianale, ha costruito la propria abitazione. Questo è l'esempio emblematico di come tale fenomeno sia ormai diventato un'emergenza.

Il problema non è la persona che purtroppo ha scelto o è stata costretta a vivere in quelle condizioni. Ma l'indifferenza e l'incuria delle istituzioni che lo hanno consentito. E che hanno permesso che ciò avvenisse nel cuore della città. Scene del genere sono visibili in più luoghi di Napoli. Nel salotto di Chiaia, quartiere 'buono' del centro, basta allungarsi in villa Comunale per trovarsi di fronte alla stessa situazione. La parte storica della città, invece, ne è piena. Per non parlare di piazza Garibaldi.

Fino a pochi giorni fa nelle stesse condizioni, sia fuori che all'interno, versava anche la Galleria Umberto. Poi una campagna di sensibilizzazione ha smosso la politica e l'opinione pubblica costringendo la nuova amministrazione comunale a intervenire. Sarebbe un auspicio e un dovere se tali azioni non restassero isolate e figlie di singole mobilitazioni dovute all'esasperazione della comunità. È forse giunto il tempo di un piano strategico concordato tra le varie autorità, istituzioni e associazioni, affinché a queste persone sia garantita la dignità e alla città il decoro che merita.