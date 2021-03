Inaugurata la casa del rider alla galleria principe di Napoli: «È importante per tutto noi avere questo luogo di ritrovo in città»

Si sviluppa su due piani ed è dotata di tutti i confort e le attrezzature necessarie ad accogliere e ristorare i fattorini. Servizio bar, officina, area ricarica per bici elettriche, deposito zaini, parcheggio, spogliatoi, sala riunioni e relax zone. Questi i “servizi” della prima casa del rider d'Italia inaugurata oggi nei locali della Galleria Principe di Napoli, presso la Bicycle House. Una struttura innovativa ed all'avanguardia nata nell'ambito del progetto “Nuovi Lavori, nuove tutele” che vede coinvolti, l’Inail – Direzione regionale Campania, la Nidil Cgil Napoli e l’Associazione Napoli Pedala, con il patrocinio morale della Presidenza della Camera dei Deputati e del Comune di Napoli. Uno spazio che non offrirà solo servizi materiali ma anche supporto e consulenza per la difesa dei lavoratori e – in particolare – dei rappresentanti della categoria. Aggiornamenti, informazioni e chiarimenti sulle tipologie contrattuali delle piattaforme di delivery, oltre ad indicazione su adempimenti fiscali, previdenziali e legali. Un luogo sicuro insomma, dove i rider – sempre più al centro di proteste e polemiche legate alla sicurezza – potranno ritrovarsi e confrontarsi sulle realtà del proprio lavoro.

«E' importante per noi – affermano i rider – avere un punto di ritrovo e ristoro come questo. Chiediamo da tempo assistenza e sicurezza e questo sicuramente è un punto di partenza. Ci darà anche modo di essere tutti uniti perchè mai come ora abbiamo bisogno di avere una visione unica, verso il futuro e verso le piattaforme che ci danno lavoro. In questo momento così complesso è necessario riorganizzarsi per potersi dare un obiettivo. Primo tra tutti quello legato alla nostra sicurezza che è messa sempre più a rischio. Inoltre sarà importante capire in che modo porsi con i nostri datori di lavoro, per evitare tutte quelle condizioni che oggi ci portano ad un vero e proprio sfruttamento». Un luogo quindi, primo in Italia, che fungerà da “base operativa” per tutti i rider della città. Ma non solo. Anche la cura e la manutenzione dei mezzi di trasporto sarà al centro delle prerogative della “casa”. «Ci prenderemo cura – afferma Massimo Minopoli di “Bicyle house” – dei mezzi di trasporto che questi ragazzi usano ogni giorno per lavorare. Noi che da tempo ci occupiamo di biciclette, sia classiche che elettriche, sappiamo quanto è importante avere un mezzo di locomozione efficiente. Saremo in tanti ad occuparci dei rider e siamo felici di far parte di questa nuova realt»”. Assistenza, manutenzione ed attenzione alla propria attività. Tutte prerogative che rendono la “casa del rider” alla galleria principe di Napoli unica in Italia. Un vero esperimento sociale che mette al centro l'importanza del lavoro e della sicurezza. «Ci auguriamo – affermano gli assessori Alessandra Clemente e Marco Gaudini del comune di Napoli – che questo possa essere un esempio da replicare anche in altre città. In questo momento così complesso nessuno si è tirato indietro ed abbiamo raggiunto un risultato importante per i lavoratori e per la cittadinanza. Sapere di avere questo punto di incontro per i rider non è cosa da poco. Vuol dire che la città ha risposto e lo ha fatto in breve tempo. La pandemia ci ha fatto conoscere da vicino la realtà di questi ragazzi che lavorano in condizioni difficilissime. E' necessario fargli sentire la nostra vicinanza ed il nostro appoggio. Bisogna continuare a salvaguardare il loro lavoro e la loro dignità».