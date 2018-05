Barra, ecco il primo campo da rugby. «Lo sport fondamentale per i ragazzi»

Lunedì 21 Maggio 2018, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 17:56

Lo sport come rinascita e riscatto di un intero quartiere. Si parte da qui e più precisamente dall’area di San Giovanni-Barra a Napoli, dove questo pomeriggio il sindaco Luigi de Magistris e l’assessore allo sport Ciro Borriello, hanno inaugurato il primo campo da rugby della zona. L’iniziativa è stata realizzata dalla AP Partenope nell'ambito del protocollo d'intesa siglato tra l'amministrazione comunale, la scuola secondaria statale Francesco Solimena e l'associazione polisportiva Partenope.«In questa città c’è sempre spazio per lo sport» afferma il sindaco Luigi de Magistris «soprattutto nei luoghi di sofferenza. In questo quartiere era necessario portare una struttura come questa è siamo felici del risultato raggiunto». A margine della giornata poi, lo stesso sindaco de Magistris ha voluto precisare che non intende entrare in merito alla questione delle ultime dichiarazioni del presidente della Regione Vincenzo De Luca. «In questo caso non c’entra niente la politica. Qui si tratta di odio e di rancore che non ha nulla a che vedere con le nostre cariche istituzionali. Non intendo entrare nella logica del botta e risposta, anche perché il nostro lavoro lo giudicherà il popolo napoletano».