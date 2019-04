Incarichi affidati alla compagna, giudice agli arresti domiciliari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 1 Aprile 2019, 12:00

La sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione ha deciso: per il giudice Enrico Caria scatteranno gli arresti domiciliari. Niente da fare, dunque, la misura cautelare sarà applicata sulla base della sentenza letta a mezzanotte di venerdì scorso dai consiglieri di piazza Cavour, che hanno deciso di accogliere solo in parte le doglianze degli avvocati difensori del magistrato della sezione fallimentare.E così, negli anni in cui Enrico Caria ha rivestito il ruolo di giudice della sezione fallimentare del tribunale di Napoli Nord e poi di quello di Santa Maria Capua Vetere, avrebbe veicolato nomine di consulenze in cambio di favori. Un «caso Saguto» in salsa napoletana. In sintesi, i giudici hanno respinto il ricorso della Procura di Roma per quattro capi di imputazione, tra i quali anche la storia della compravendita della casa in via Tasso, accogliendo il ricorso della difesa di Caria, rappresentato dagli avvocati Francesco Barra Caraccio e Vincenzo Maiello; ma hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi per due capi di imputazione: si tratta dei due incarichi di lavoro assegnati alla compagna del giudice da una società privata e dal professionista napoletano Alfredo Mazzei.