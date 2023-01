Pinamonti: dopo il teatro San Carlo, incarico prestigioso in Spagna

Ha un legame speciale con Napoli e il suo teatro. Ora ottiene un prestigioso riconoscimento alla carriera: Paolo Pinamonti, oggi direttore artistico del Macerata Opera Festival, è stato scelto all'unanimità quale musicologo italiano per la direzione dell'Archivio Manuel de Falla, incarico che assumerà dal prossimo mese di settembre. A indicarlo il Patronato della Fondazione-Archivio riunitosi a Madrid lo scorso 12 gennaio.

Pinamonti è uno specialista del compositore spagnolo Manuel de Falla al quale ha dedicato numerose pubblicazioni apparse in Italia, Spagna e Francia a partire dal 1987. Docente dell'Università di Venezia, Pinamonti è stato direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia, del Teatro São Carlos de Lisboa, del Teatro de La Zarzuela di Madrid, oltre che del Teatro San Carlo di Napoli. E, in tutti questi anni, il musicologo ha mantenuto una continua e stretta relazione con la vita culturale spagnola e granadina: già collaboratore della Fondazione-Archivio Manuel de Falla, Pinamonti attualmente sta partecipando al progetto I+D della Università di Granada per l'edizione e la diffusione internazionale dell'importante epistolario del compositore spagnolo conservato nell'Archivio (più di 25.000 documenti), che prevede la collaborazione con l'Università granadina e la Subdirección General de los Archivos Estatales di Madrid.