Sabato 2 Marzo 2019, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2019 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una 20enne originaria di Ischia è rimasta incastrata tra gli scogli del lungomare partenopeo su via Caracciolo. La ragazza, che si trovava in compagnia col fidanzato, è caduta tra i massi nel tentativo di recuperare il cellulare che le era sfuggito di mano.Una volta precipitata tra gli scogli, è rimasta bloccata ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno distanziato le rocce per estrarla. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 che le hanno prestato le prime cure, trasferendo al Cto dove sono in corso gli accertamenti clinici per monitorare le sue condizioni e possibili fratture riportare nella caduta.