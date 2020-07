di Giorgio La Malfa

Il precedente storico delle decisioni del Consiglio europeo dei giorni scorsi sul Next Generation Eu, di cui l’Italia dovrebbe essere la principale beneficiaria, è il piano Marshall che gli Stati Uniti annunziarono nel 1947 e realizzarono nel quinquennio successivo per aiutare l’Europa a uscire dalle rovine della guerra. Per noi, che pure non fummo i maggiori destinatari degli aiuti americani perché pesavano...