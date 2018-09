Incendi in costiera, ancora fiamme a Vico Equense

Domenica 30 Settembre 2018, 14:31

VICO EQUENSE - Le montagne della costiera bruciano ancora. E' scoppiato durante la notte l'incendio che sta mettendo in ginocchio la zona alta di Vico Equense. L'area colpita è quella di Arola. Durante la notte le prime fiamme; stamattina, all'alba, i soccorsi. Due in questo momento sono i mezzi aerei in azione: stanno intervenendo un Canadair e un elicottero Erickson. Sul posto i vigili del fuoco, i volontari dell'Avf, la protezione civile di Vico Equense, il dos Regione campania, l'ente Parco Monti Lattari. Le fiamme hanno quasi raggiunto il centro abitato della frazione collinare. «Sto andando sul posto per verificare il grado di pericolosità - afferma il sindaco Andrea Buonocore - Ma i mezzi dall'alto stanno lavorando in maniera incessante. Mi auguro che la situazione torni a breve sotto controllo». Continua l'emergenza anche sul fronte costiera amalfitana. «Purtroppo è nuovamente allarme. E' necessario intervenire tempestivamente» spiega il presidente del Parco Monti Lattari Tristano Dello Ioio.