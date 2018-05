Giovedì 10 Maggio 2018, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Multe da mille a 10mila euro e una denuncia penale per chi incendia le pinete del Vesuvio. Pugno duro del Comune di Torre del Greco che, a meno di un mese dall'arrivo ufficiale dell'estate e memore della drammatica stagione del roghi nel 2017, ha pubblicato un'ordinanza durissima per la prevenzione degli incendi boschivi. Il provvedimento dichiara i mesi di giugno, luglio e agosto e settembre "il periodo di massimo rischio di incendio boschivo"."Vietato accendere fuochi nelle aree boscate e nei cespugli, anche solo se per bruciare stoppie e residui vegetali, non si possono bruciare i campi e i prati, sebbene incolti, non compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone a meno di 200 metri dai boschi. Tutti gli interventi di pulizia - avverte Palazzo Baronale - dovranno essere effettuati entro e non oltre il 14 giugno".Altrimenti, a partire dal 15 giugno, scatteranno le multe: verbale da 25 a 500 euro per chi verrà sorpreso "a dare esecuzione ad azioni e omissioni che determinano, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi a più di 200 metri dalle aree boscate". Ovvero nel territorio che rientra nei confini del Parco Nazionale del Vesuvio. Ma se il perimetro dei roghi scenderà sotto i 200 metri, allora le conseguenze si faranno ancora più serie: "Sanzione amministrativa da un minimo di 1032 euro ad un massimo di 10329 euro e, se ce ne sono i presupposti, denuncia all'autorità giudiziaria per le ipotesi di reato relative al singolo caso". Tutti i cittadini di Torre del Greco sono inoltre tenuti a collaborare "evitando comportamenti trasgressivi e segnalando qualsiasi inosservanza alle autorità". Insomma, non basta astenersi dal provocare i roghi: chi avvista un incendio nelle pinete vesuviane deve denunciarlo o sarà denunciato.Gli incendi dello scorso anno all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio provocarono la distruzione di 200 ettari di macchia mediterranea e la morte di 50 milioni di api, con una stima di 100 milioni di euro di danni economici e ambientali e conseguenze su flora e fauna destinate a durare per almeno i prossimi dieci anni.