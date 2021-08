«Incendi nel parco del Vesuvio, noi sotto attacco dei piromani»

Allarme incendi nel parco nazionale del Vesuvio. Tre incendi sono divampati in poche ore in diversi punti della città, a Somma Vesuviana. Il sindaco Salvatore Di Sarno ha fatto evacuare due aziende in cui erano custodite alcune bombole di ossigeno. Lo rende noto lo stesso primo cittadino che parla ora di «regia occulta tesa a distruggere il patrimonio naturalistico locale».

Uno degli incendi ha costeggiato anche la linea ferroviaria Napoli-Sarno della Circumvesuviana, dopo quello divampato due giorni fa nello stesso Comune, su un versante del Monte Somma, nell'area protetta del Vesuvio, e altri nove sono avvenuti nell'arco della settimana. «In poche ore tre incendi in tre punti diversi del paese - ha rimarcato Di Sarno -. Non può essere una casualità. C'è una regia occulta che vuole distruggere il patrimonio boschivo del paese. Chiedo ai cittadini di restare con le finestre chiuse almeno per qualche ora. È il momento dell'unità dinanzi a questo attacco. Siamo a ben 13 incendi in una settimana. Somma è presa d'assalto da piromani. Dobbiamo tenere gli occhi aperti e non è escluso che possano esserci rifiuti bruciati come la plastica. Le fiamme in alcuni casi sono arrivate sulla strada e non distanti dalle abitazioni».

Di Sarno aggiunge: «A Rione Trieste la parte colpita era proprio nella zona centrale del quartiere. In questo momento gli incendi sono in corso ancora». Per quanto riguarda la superstrada 268, da Angri ora bisogna uscire a Somma - Cupa di Nola, mentre chi arriva da Napoli deve uscire a Somma Vesuviana - via Pomigliano. Sul posto ci sono vigili del fuoco, vigili urbani, Protezione civile, Sma.