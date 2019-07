Martedì 23 Luglio 2019, 20:14

L’ennesimo incendio nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio. E’ quello che hanno notato i militari della stazione dei carabinieri forestali di Ottaviano congiuntamente a personale di Boscoreale nel territorio comunale di Boscotrecase. I militari hanno visto una combustione di imballaggi e di pedane in legno per trasporto di materiale edile. In base al colore nero del fumo e all’odore acre erano probabilmente trattate con vernici o altro materiale. Dalle attività di indagine svolte dai carabinieri è stato accertato che il titolare di una ditta edile aveva deciso di smaltire i materiali con il fuoco. Prontamente i militari, una volta messo in sicurezza i luoghi, hanno sequestrato i rifiuti e denunciato per combustione illecita il 60enne di Boscotrecase.