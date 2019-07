Domenica 7 Luglio 2019, 17:40

Incendia tre cassonetti colmi di rifiuti nella parte alta di Torre del Greco: arrestato dai carabinieri. Sarà sottoposto domani a rito direttissimo l'uomo ritenuto l'autore del rogo doloso avvenuto ieri sera nella zona di via Cappella Bianchini.A denunciare l'accaduto ai militari dell'Arma già questa mattina è stata la dirigente del servizio di Igiene urbana del Comune, Claudia Sacco. Una denuncia che ha messo in moto i carabinieri che nell'arco di poche ore hanno individuato il presunto responsabile, come fanno sapere dall'ente. Nel frattempo, disposta da parte della stessa dirigente e del sindaco Giovanni Palomba l'attivazione delle procedure per la rimozione sicura dei rifiuti combusti. «Si tratta - afferma il primo cittadino - di un episodio vergognoso ed irresponsabile. Prendo atto che continua l'anomalo accanimento verso l'intera questione dei rifiuti».