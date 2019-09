Domenica 29 Settembre 2019, 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giugliano. Incendia rifiuti in un terreno e con un macete si scaglia contro i proprietari del terreno e la polizia, arrestato 38enne algerino. È accusato di tentato omicidio, tentata estorsione, arma impropria e rogo doloso, l'extracomunitario che ieri pomeriggio ha incendiato dei rifiuti in un terreno e poi ha tentato di uccidere un 58enne di Giugliano proprietario del terreno con un macete. Qualche giorno prima aveva chiesto 20 euro all'uomo e al suo rifiuto nella notte aveva incendiato la porta del casolare di campagna. Ieri l'epilogo e il tentato omicidio. Omar Belkhiar è stato bloccato dagli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano e rinchiuso in cella. L'uomo aveva delle bruciature sul braccio dovuto al rogo del terreno.