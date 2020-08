Fuochi d'artificio dalla barca, in fiamme il promontorio di Capo Miseno: «Li troveremo e li multeremo»

Sparano fuochi d'artificio da una barca e provocano un incendio sul promontorio di Capo Miseno. È accaduto questo pomeriggio con i vigili del fuoco sul posto per spegnere il rogo e la Guardia Costiera che con la motovedetta ha interdetto l'area prospiciente a mare per consentire le operazioni di spegnimento ed evitare che si propaghino le lingue di fuoco.

«È un atto intollerabile in violazione di ogni norma - ha dichiarato Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli - Non resterà impunito. I responsabili di questo atto di assoluta inciviltà saranno presto individuati e denunciati. Pugno duro contro chi non ha rispetto per la nostra città».

Ultimo aggiornamento: 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA