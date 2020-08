Incendio a Casalnuovo: appartamento in fiamme, donna salvata dai carabinieri

Fiamme in un appartamento a Casalnuovo, donna tratta in salvo dai carabinieri della tenenza che sono riusciti a portarla fuori prima che l'incendio si propagasse per tutta l'abitazione. Sul posto, insieme ai sanitari del 118 allertati da alcuni cittadini che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte nel rogo, anche i vigili del fuoco che hanno evacuato il palazzo e tratto in salvo l'inquilino del piano superiore rimasto intrappolato.

Restano al momento sconosciute le cause del rogo che fortunatamente non ha fatto registrare danni alle persone.

